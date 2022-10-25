Врач раскрыл 4 секрета, из-за которых самый грязный человек в мире смог дожить до 94 лет

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Лайфу, как иранцу Аму Хаджи, который был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный человек в мире, удалось дожить до 94 лет. Мужчина скончался сегодня, последние 63 года он ни разу не был в душе: считал, что мыться вредно для здоровья.

"Не надо забывать, что мы живём в симбиозе с микроорганизмами, который и обеспечивает нас защитой. То есть микробы защищают нас от других микробов, а наша резидентная микрофлора занята тем, чтобы питаться нашими отходами, продуктами нашей жизнедеятельности — с поверхности кожи, со слизистых оболочек — но при этом не заинтересована пускать на занятую территорию никакие другие микроорганизмы", — комментирует эксперт.

У иранца, по словам врача, была действительно хорошая генетика. Вдобавок к этому мужчина никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, то есть находился в той микробной среде, которая ему привычна.

"Он не умер от рака, атеросклероз его не подкашивал. То есть не было тех вторичных заболеваний, которые не связаны с иммунитетом, а связаны с определёнными обменными процессами. Микроорганизмы находятся во внешней среде, но чаще всего мы их получаем, когда мы куда-то перемещаемся и контактируем с другими людьми. Чужая микрофлора оказывается сильнее нашей, и она начинает бить организм, вызывая всевозможные воспалительные процессы", — объяснил Звонков.

Собеседник Лайфа добавил, что рекордсмен к тому же не создавал организму экспериментов, потому что ел одну и ту же пищу, и его организм находился в стабильных условиях.

"Как в анекдоте: "Чем ты глистов лечишь?" —"А они у меня не болеют". Так и здесь. Это состояние стабильности обеспечивает человека тем, что он не переживает стрессов. И микробы его тоже не переживают стрессов", — резюмировал врач.