Не мылся 63 года: Самый грязный человек в мире умер, так и не побывав в душе
В Иране скончался самый грязный человек в мире Аму Хаджи
Самый грязный человек в мире Аму Хаджи (Amou Haji). Фото © IRNA
Скончался иранец Аму Хаджи, который был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный человек в мире. Об этом сообщает IRNA. Мужчине было 94 года, и последние 63 он ни разу не был в душе: считал, что мыться вредно для здоровья. Похоже, его иммунитет действительно сильно окреп от постоянной борьбы с микробами.
Аму Хаджи умер в деревушке Дейга, расположенной в южной провинции Фарс, где и прожил большую часть жизни. Мужчина был безработный и, разумеется, холостой. Но назвать его одиноким сложно, ведь он стал местной знаменитостью, привлекающей путешественников и журналистов со всего света. В 2013 году о нём даже сняли короткометражный документальный фильм под названием "Странная жизнь Аму Хаджи". В нём он рассказал, что отрастающие ногти точит о камень, а когда борода становится слишком длинной, избавиться от неё помогает огонь.
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