Мишустин: Средства на выплату довольствия мобилизованным своевременно доведены до Минобороны
Все средства для выплаты гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, доведены до Министерства обороны России. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, правительство контролирует этот процесс.
Мишустин напомнил, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием.
"Все средства своевременно доведены до Министерства обороны, мы держим это на контроле. Ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны", — сказал глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.
Напомним, президент Владимир Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тысяч рублей в месяц. Глава государства сообщил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия. Их необходимо оперативно решать, подчеркнул президент.
ТАСС / Донат Сорокин