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25 октября, 14:59

Мишустин: Средства на выплату довольствия мобилизованным своевременно доведены до Минобороны

Все средства для выплаты гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, доведены до Министерства обороны России. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, правительство контролирует этот процесс.

Мишустин напомнил, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием.

"Все средства своевременно доведены до Министерства обороны, мы держим это на контроле. Ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны", — сказал глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.

Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Напомним, президент Владимир Путин поручил обеспечить денежное довольствие мобилизованным не менее 195 тысяч рублей в месяц. Глава государства сообщил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия. Их необходимо оперативно решать, подчеркнул президент.

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ТАСС / Донат Сорокин

Оксана Попова

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