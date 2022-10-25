Мишустин: Средства на выплату довольствия мобилизованным своевременно доведены до Минобороны

Все средства для выплаты гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, доведены до Министерства обороны России. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, правительство контролирует этот процесс.

Мишустин напомнил, что денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием.

"Все средства своевременно доведены до Министерства обороны, мы держим это на контроле. Ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны", — сказал глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.