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Опубликовано 25 октября 2022, 15:15

Путин поручил обеспечивать бойцов СВО новейшим, удобным и эффективным снаряжением

Снаряжение российских военных, которое они используют в ходе спецоперации, должно быть современным и эффективным, а не просто быть в наличии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

"Снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определён чёткий конкретный план работы", — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что для достижения солдатами максимальных результатов на фронте между отечественными производителями должна расти конкуренция, что включает в себя и появление новых производителей.

"Чтобы добиться качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны проявиться новые производители — эффективные и по-современному оснащённые, готовые работать в нужном новом формате", — указал президент.

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Ранее Путин поручил обеспечить российских воинов в зоне СВО всем необходимым. Он подчеркнул, что это в том числе касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки, снаряжения, питания и медобслуживания.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Ирина Фальке
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