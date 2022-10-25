Собянин сообщил о необходимости дополнительных мер реагирования в ряде регионов РФ

В большинстве регионов России работа по реагированию на угрозы безопасности ведётся в плановом режиме, однако в ряде приграничных областей требуется введение дополнительных мер. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.