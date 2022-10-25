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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 15:19
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Собянин сообщил о необходимости дополнительных мер реагирования в ряде регионов РФ

В большинстве регионов России работа по реагированию на угрозы безопасности ведётся в плановом режиме, однако в ряде приграничных областей требуется введение дополнительных мер. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.

"В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с Правительством РФ", — отметил Собянин.

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Также в ходе заседания президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что снаряжение российских военных, которое они используют в ходе спецоперации, должно быть современным и эффективным, а не просто быть в наличии. А премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что все средства для выплаты мобилизованным гражданам доведены до Министерства обороны России, правительство контролирует этот процесс.

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Александра Вишнякова
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