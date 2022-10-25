Около 62% россиян призывают ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

За пропаганду нетрадиционных отношений следует ввести уголовную, а не административную ответственность. В этом уверены 62% россиян, при этом каждый пятый призвал к блокировке нарушителя в соцсетях и к запрету выступать публично. Данные опроса приводит kp.ru.

"Мы должны полностью искоренить всё, что связано с ЛГБТ, чтобы наши потомки жили в здоровом обществе", — подчеркнула участница исследования.