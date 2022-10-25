Около 62% россиян призывают ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ
За пропаганду нетрадиционных отношений следует ввести уголовную, а не административную ответственность. В этом уверены 62% россиян, при этом каждый пятый призвал к блокировке нарушителя в соцсетях и к запрету выступать публично. Данные опроса приводит kp.ru.
"Мы должны полностью искоренить всё, что связано с ЛГБТ, чтобы наши потомки жили в здоровом обществе", — подчеркнула участница исследования.
Лишь 8% респондентов полагают, что будет достаточно крупного штрафа, а 5% предлагают ограничиться обязательными работами как видом наказания. И только 3% высказались за лояльное отношение к нарушителям: по их мнению, хватит разъяснительной беседы для перевоспитания.
Напомним, депутаты Госдумы внесли в палату законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, рекламе, литературе и кино. Административные штрафы за пропаганду ЛГБТ среди взрослых могут составить до четырёх миллионов рублей.
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