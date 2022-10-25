Россияне на 36% чаще стали интересоваться услугами автонянь

Россияне стали чаще интересоваться услугами автонянь — людей, готовых перевезти ребёнка из одной точки в другую. Согласно данным сервиса "Авито услуги", предоставленным РИАМО, за прошедший квартал спрос подскочил на 36%, а таких предложений стало больше на 42%.

В среднем автоняни перевозят в день от пяти до десяти детей, иногда занимаясь несколькими сразу, если, конечно, родители не против такой компании. За работу они просят в среднем 330 рублей, а за дополнительную плату в 400 рублей в час могут ещё и подождать вашего ребёнка на одном месте.

При рассмотрении потенциальных автонянь стоит обратить внимание на безаварийный стаж вождения, который должен превышать пять лет. Проверить эту информацию можно в базе ГИБДД. С кандидатом также можно провести пробную поездку, посмотрев на его стиль вождения и отношение к ребёнку. А если ему предстоит забирать ваше чадо из детского сада, то нелишним будет познакомить его с воспитателями.

Кстати, по стране в целом вырос спрос на услуги нянь. В период с июля по сентябрь их искали на 32% чаще, чем в тот же период прошлого года. Однако число соответствующих предложений выросло несильно — на 18%.