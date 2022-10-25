Эксперт назвал единственный способ бороться с предвзятой модерацией на YouTube

Когда западные IT-корпорации не хотят договариваться во внесудебном порядке и продолжают нарушать законодательство России, то самое верное решение — это подать на них в суд. Об этом Лайфу сказал член Общественной палаты РФ, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

По его словам, выигранные дела становятся важными прецедентами, доказывающими возможность торжества справедливости. И даже при предвзятой модерации на "Ютубе" в суде можно добиться правды, подчеркнул эксперт. Однако загвоздка в том, что исполнения судебных решений зачастую не происходит.

"YouTube не останавливается ни перед чем и, даже когда есть реальное судебное разбирательство и судебное решение, компания продолжает блокировать и удалять пророссийские YouTube-каналы. Это такая объективность на западный лад, мы видим, что YouTube превратился в тотальнейший инструмент западной пропаганды — и всё, что идёт вразрез с ней, моментально блокируется, банится, удаляется", — сказал Данюк.

По его словам, это лицемерие в чистом виде. С одной стороны, видеохостинг заявляет своей миссией то, что каждый заслуживает быть услышанным. С другой — компания блокирует каналы, помогающие зрителям сформировать объективную картину мира.