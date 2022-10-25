Эксперт назвал единственный способ бороться с предвзятой модерацией на YouTube
Эксперт Данюк призвал судиться с YouTube из-за предвзятой модерации
Когда западные IT-корпорации не хотят договариваться во внесудебном порядке и продолжают нарушать законодательство России, то самое верное решение — это подать на них в суд. Об этом Лайфу сказал член Общественной палаты РФ, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.
По его словам, выигранные дела становятся важными прецедентами, доказывающими возможность торжества справедливости. И даже при предвзятой модерации на "Ютубе" в суде можно добиться правды, подчеркнул эксперт. Однако загвоздка в том, что исполнения судебных решений зачастую не происходит.
"YouTube не останавливается ни перед чем и, даже когда есть реальное судебное разбирательство и судебное решение, компания продолжает блокировать и удалять пророссийские YouTube-каналы. Это такая объективность на западный лад, мы видим, что YouTube превратился в тотальнейший инструмент западной пропаганды — и всё, что идёт вразрез с ней, моментально блокируется, банится, удаляется", — сказал Данюк.
По его словам, это лицемерие в чистом виде. С одной стороны, видеохостинг заявляет своей миссией то, что каждый заслуживает быть услышанным. С другой — компания блокирует каналы, помогающие зрителям сформировать объективную картину мира.
Напомним: 18 октября Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на "Ютубе", вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата Парламента России присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Как отметил сенатор Андрей Клишас, это решение не приведёт к блокировке площадки в России.
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