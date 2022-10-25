Шеф-повар объяснил, почему в России неправильно готовят карбонару

Технология приготовления пасты карбонара в России существенно отличается от того, как её делают в Италии, ведь там в основу соуса не входят сливки и используется другой сыр. Об этом "Газете.ru" рассказал шеф-повар, автор концепций ресторанов Pinch, Ugolek, Lumicino, Sartoria Lamberti Уиллиам Ламберти.

"Проблема в том, что русская карбонара сделана из яичного желтка, сыра пармезан, бекона, чёрного перца и большого количества сливок. Итальянский рецепт — это не бекон, а гуанчале — шейная часть, яичный желток, сыр пекорино романо (и только он), соль, перец и больше ничего!" — заявил Ламберти.

Разнится и технология приготовления блюда. Если в России сначала обжаривается бекон, заливается сливками, а потом в готовую пасту добавляют сыр и яичный желток, то в Италии в первую очередь обжаривается гуанчале, затем добавляется вода, в которой варилась паста, желток и сыр.