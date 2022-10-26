7 неожиданных предметов, которые можно использовать вместо секс-игрушек

Допустим, у вас есть любимая секс-игрушка, но у неё сели батарейки. А вам приспичило сию же минуту приступить к делу, не тратя времени на поход в магазин. На помощь придут вещи, которые есть в каждом доме. Какие именно — советуют эксперт по отношениям Пиппа Мёрфи и доктор Дебора Ли.

1. Электрическая зубная щётка

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Это, по сути, вибратор на минималках. Эксперты советуют включать щётку, только когда она будет полностью внутри. А после использования нужно заменить насадку — для чистки зубов она уже явно не пойдёт.

2. Ложка

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Прижмите ложку выпуклой частью к клитору и начните совершать круговые движения. Эксперты уверяют, что это очень приятно и безопасно. Для остроты ощущений можно предварительно десять минут подержать ложку в холодильнике. Ну а после не забудьте помыть её.

3. Фрукты и овощи

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Если на ум вам сразу пришли огурец, банан, морковь и баклажан, вы на правильном пути. Не забудьте про презерватив — он защитит от бактерий и грибков, которые могут остаться на поверхности плода после мытья.

4. Кубики льда

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Лёд можно использовать как для предварительных ласк с партнёром, так и в одиночестве. Куда бы вы его не поместили, эта зона станет более чувствительной ко всем видам интимного контакта.

5. Натуральный йогурт

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Обычный йогурт без сахара и других добавок можно использовать как средство против молочницы. Этот продукт имеет ту же кислотность, что и внутренняя среда влагалища. К секс-игрушкам его можно отнести с большой натяжкой, но эксперты рекомендуют всегда иметь под рукой пару баночек.

6. Расчёска

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Не спешите избавляться от старой расчёски — её можно использовать сами знаете как. Главное, чтобы ручка была гладкой и без торчащих элементов. Деревянная расчёска не подойдёт: нужна пластиковая. И, как обычно, не забудьте про презерватив.

7. Мобильный телефон

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