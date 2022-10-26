Гордон Рамзи продолжает издеваться над кулинарными способностями фанатов, и это ну очень смешно
Гордон Рамзи известен унижениями блюд кулинаров, которые приходили к нему на шоу. Но, оказывается, легенда не держит язык за зубами даже в Интернете. Собрали 10 оскорблений из твиттер-аккаунта шефа.
Фанат: Как тебе мой торт? До и после того, как пёс его съел.
Гордон Рамзи: Даже собака не смогла ЭТО доесть.
Фото © Twitter / astrohanna
Фанат: Что вы думаете о воздушной яичнице, которую приготовил мой парень?
Гордон Рамзи: Похоже на колени моего дедушки.
Фото © Twitter / cara_viva
Фанат: Как тебе воскресный ужин моей мамы?
Гордон Рамзи: Бен, пора домой!
Фото © Twitter / BenRowbs
Фанат: Как вам мои домашние чуррос?
Гордон Рамзи: Инопланетяне приземлились.
Фото © Twitter / Magnuskp67
Фанат: Что думаешь, приятель?
Гордон Рамзи: Меня тошнит.
Фото © Twitter / J_Kilburn
Фанат: Забежите к нам на начос?
Гордон Рамзи: Ага, и захвачу батарейки для вашего детектора дыма.
Фото © Twitter / brownstard
Фанат: Как вам ужин при свечах, который я организовал?
Гордон Рамзи: Неудивительно, что ты до сих пор без пары!
Фото © Twitter / DillonDonahue__
Фанат: Сделал торт на день рождения сестры, что думаете?
Гордон Рамзи: Как довести сестру до слёз в её день рождения — испеките ей такой вот кошмар.
Фото © Twitter / antpats2
Фанат: Как тебе мой радужный бублик?
Гордон Рамзи: Джордан, это игрушка для собак?
Фото © Twitter / jordan_lafs
Фанат: Ну как, моя бабушка справилась с лазаньей?
Гордон Рамзи: Выглядит сухой, как моя бабушка. Она умерла 20 лет назад.
Фото © Twitter / mxntymoon
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