НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 13:15

Гордон Рамзи продолжает издеваться над кулинарными способностями фанатов, и это ну очень смешно

Гордон Рамзи известен унижениями блюд кулинаров, которые приходили к нему на шоу. Но, оказывается, легенда не держит язык за зубами даже в Интернете. Собрали 10 оскорблений из твиттер-аккаунта шефа.

Фанат: Как тебе мой торт? До и после того, как пёс его съел.

Гордон Рамзи: Даже собака не смогла ЭТО доесть.

Фото © Twitter / astrohanna

Фото © Twitter / astrohanna

Фанат: Что вы думаете о воздушной яичнице, которую приготовил мой парень?

Гордон Рамзи: Похоже на колени моего дедушки.

Фото © Twitter / cara_viva

Фото © Twitter / cara_viva

Фанат: Как тебе воскресный ужин моей мамы?

Гордон Рамзи: Бен, пора домой!

Фото © Twitter / BenRowbs

Фото © Twitter / BenRowbs

Фанат: Как вам мои домашние чуррос?

Гордон Рамзи: Инопланетяне приземлились.

Фото © Twitter / Magnuskp67

Фото © Twitter / Magnuskp67

Фанат: Что думаешь, приятель?

Гордон Рамзи: Меня тошнит.

Фото © Twitter / J_Kilburn

Фото © Twitter / J_Kilburn

Фанат: Забежите к нам на начос?

Гордон Рамзи: Ага, и захвачу батарейки для вашего детектора дыма.

Фото © Twitter / brownstard

Фото © Twitter / brownstard

Фанат: Как вам ужин при свечах, который я организовал?

Гордон Рамзи: Неудивительно, что ты до сих пор без пары!

Фото © Twitter / DillonDonahue__

Фото © Twitter / DillonDonahue__

Фанат: Сделал торт на день рождения сестры, что думаете?

Гордон Рамзи: Как довести сестру до слёз в её день рождения — испеките ей такой вот кошмар.

Фото © Twitter / antpats2

Фото © Twitter / antpats2

Фанат: Как тебе мой радужный бублик?

Гордон Рамзи: Джордан, это игрушка для собак?

Фото © Twitter / jordan_lafs

Фото © Twitter / jordan_lafs

Фанат: Ну как, моя бабушка справилась с лазаньей?

Гордон Рамзи: Выглядит сухой, как моя бабушка. Она умерла 20 лет назад.

Фото © Twitter / mxntymoon

Фото © Twitter / mxntymoon

10 лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая уважающая себя домохозяйка

10 лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая уважающая себя домохозяйка

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gordongram, © Twitter / J_Kilburn

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров