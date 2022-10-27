6 типов женщин, по которым сходят с ума миллионеры

Разобраться, девушки каких типов способны покорить миллионеров, нам помогла психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Овсянникова. Мужчины, достигшие успеха в жизни, — это лидеры, они всегда хотят, чтобы у них было всё лучшее, и женщины — не исключение, указала специалист. Тем девушкам, которые решили завоевать сердца богачей, следует не просто быть красивыми, а и всегда поддерживать внешние данные на высшем уровне, следить за модой. Охотницы за миллионерами должны развивать себя, быть в курсе увлечений потенциального партнёра, уметь вести беседы на абсолютно разные темы.

Можно сказать о том, что это не только удовольствие, но и постоянная работа. Всё зависит от базовых ценностей мужчины, понравится ему та или иная девушка или нет. И от его глубинного запроса: чего он ждёт, чего хочет от женщины, в какой среде рос, как формировалась его личность Вероника Овсянникова Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии

1. "Умница, красавица, комсомолка"

Сильная интересная женщина привлечёт внимание любого мужчины, даже самого богатого. Кавалеры любят дам с развитыми интеллектом и эрудицией, начитанных, постоянно совершенствующихся. Фото © Freepik

Первый психотип — назовём их так — это такая комсомолка, умница, красавица. Сильная интересная личность. Таких любят те представители мужского пола, у которых очень сильно развит интеллект, эрудиция. Такие девушки начитанны, умеют выступать в роли приятного собеседника, постоянно развиваются, учатся, совершенствуются, ходят на всякие курсы личностного роста, даже порой страдают синдромом отличницы, занимаются спортом, духовными практиками, очень много читают. Эти девушки часто успешны в профессии и для них важно, чтобы партнёр рядом был не просто богатый, но и высокоинтеллектуальный.

2. "Хранительница очага"

Одинокий миллионер мечтает о женщине, которая станет душой дома, будет встречать его по вечерам с работы с улыбкой, с удовольствием выполнять свои обязанности, будь то приготовление пищи или создание уюта. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Такая милая домашняя фея, она как живое пламя в центре дома. Эта женщина — душа дома, огонь, который дарит тепло и свет. Свои обязанности — приготовление пищи, создание уюта, чистоты, украшение жилища — дама выполняет с удовольствием. Она прямо излучает душевное тепло и покой, даёт кавалеру важное чувство дома. К таким мужчины любят возвращаться вечером.

3. "Женщина-праздник"

Миллионера способна покорить и женщина, вместе с которой в его жизнь придёт праздник, постоянная феерия. Такая партнёрша практически никогда не отказывает кавалеру в интимной близости, не напрягает эмоционально, не ограничивает его фантазии и готова жертвовать собственным удовольствием. Фото © Freepik / halayalex

"Женщина-праздник" практически никогда не отказывает мужчине в интимной близости, старается не напрягать партнёра эмоционально, не ограничивает его фантазии, иногда при этом жертвует собственным удовольствием. Эта дама не навязывает свои желания, является такой золотой рыбкой для мужчины — с ней всегда легко и весело. Чаще всего следует правилу "Мужчина во всём прав". Она не склонна к занудству, с большой радостью принимает подарки мужчины, что тоже очень нравится представителям сильной половины человечества.

4. "Роковая красотка"

Роковая красотка — необязательно хрупкая модель, типаж этой покорительницы миллионерских сердец может быть абсолютно разный: и полноватая блондинка с миловидным лицом, и похожая на цыганку жгучая брюнетка. Фото © Freepik / halayalex

Не стоит представлять роковую красотку какой-то хрупкой моделью, типаж у такой покорительницы миллионерских сердец может быть абсолютно разный. Это может быть и полноватая блондинка с милым личиком, и жгучая брюнетка, похожая на цыганку или имеющая испанскую внешность. Таким женщинам достаточно сложно строить отношения с одним партнёром, часто они крутят сразу несколькими представителями сильного пола. Эти дамы очень нравятся мужчинам-завоевателем. Как ни странно, нередко обладают аналитическим складом ума, очень умело анализируют поведение кавалера, делают выводы правильные и на основании их строят с ним дальнейшие отношения. Ну и конечно, яркая броская внешность — их неотъемлемый атрибут.

5. "Бизнес-леди"

Миллионер клюнет на бизнес-леди — независимую, самостоятельную, занятую даму, которой важно всегда и во всём быть первой. Фото © Freepik / javi_indy

Бизнес-леди независима, самостоятельна, очень часто занята. Она постоянно с кем-то встречается по работе, имеет широкий круг общения и привыкла всего добиваться сама. Ей важно признание её лидерских качеств, подстраиваться она не готова. У предпринимательницы всё есть, удивить её достаточно непросто. Есть в этом типе один подвох: такой женщине важно быть всегда и во всём первой. Ей сложнее всего строить отношения с мужчинами-лидерами, особенно если нет гибкости характера, но миллионера такая селф-мейд-вумен привлечь способна точно.

6. "Серый кардинал"

Эта женщина обладает природной мудростью и интуицией и никогда не соревнуется с партнёром: серый кардинал знает, что в итоге мужчина выполнит все её идеи, причём будет думать, что это он был инициатором. Фото © Freepik / drobotdean