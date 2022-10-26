Психолог рассказала, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Вопрос о допустимости дружеских отношений между мужчиной и женщиной интересует многих. Особенно если речь идёт об одном их супругов, который завёл себе друга противоположного пола. Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка спросила своих коллег по цеху об их опыте в этой теме и поделилась результатами с "Москвой 24".

По словам 37-летней Александры, у неё есть близкий друг, с которым они знакомы уже 20 лет. Но в их отношениях всегда присутствует флирт и сексуальность. Этот случай, по словам Девятки, показывает, что взрослые люди могут выбрать не отношения, а именно дружеское общение.

Девятка разделяет мнение, что 50 часов общения делают людей приятелями, а 200 — друзьями. Для подтверждения этого факта она привела в пример комментарий в Интернете.

"У меня два лучших друга: одного я знаю 25 лет, второго — 40 лет. И в любой ситуации мы друг за друга горой", — пишет Мария.

Сама по себе дружба — устойчивые и бескорыстные отношения, завязанные на взаимной симпатии и общих интересах, а также готовности помочь в трудную минуту. Девятка считает, что для этих целей пол друга значения не имеет.

Считается, что предрасположенность человека к дружбе с противоположным полом напрямую зависит от отношений с родителями. Если, например, у девушки в детстве были плохие отношения с матерью, то она будет общаться больше именно с мужчинами и наоборот. Ещё одной причиной может быть банальное умение чувствовать границы при взаимодействии.

Кстати, помочь утихомирить ревность, если ваш партнёр завёл такого приятеля, поможет личное знакомство. Один из пользователей Интернета утверждает, что у него нет проблем со вторыми половинкам друзей и его часто зовут в гости.

Однако существуют и другие точки зрения на данный вопрос. 38-летняя психолог Диана подчеркнула, что у неё в семье подобное недопустимо. Более того, такая установка помогает создать чёткие границы дозволенного при общении с другими людьми.

"У меня достаточно много знакомых мужчин, мы играем в настольные игры, жарим шашлыки. Но это не то, что считается дружбой, скорее приятельские отношения", — заключила она.