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26 октября, 14:40

На Тайване пригрозили Маску бойкотом Tesla за слова об острове

Тайваньский депутат Тяньлинь потребовал от Маска отозвать слова об острове

Депутат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове, в противном случае он будет призывать все страны бойкотировать продукты компании Tesla.

"Если он этого не сделает (не отзовёт слова), я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", — сказал Тяньлинь в интервью The New York Times.

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Напомним, по мнению Маска, для урегулирования ситуации с Тайванем остров нужно сделать специальным административным районом Китая. При этом он уверен, что конфликт за регион неизбежен, но обойдётся очень дорого: потери мировой экономики могут составить 30% ВВП.

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Getty Images / Michael Gonzalez

Ирина Фальке

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