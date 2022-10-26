На Тайване пригрозили Маску бойкотом Tesla за слова об острове

Депутат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове, в противном случае он будет призывать все страны бойкотировать продукты компании Tesla.

"Если он этого не сделает (не отзовёт слова), я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", — сказал Тяньлинь в интервью The New York Times.