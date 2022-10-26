Названы две самые слабые стороны украинской армии

Самыми слабыми сторонами украинской армии являются низкий моральный дух бойцов ВСУ, а также неполное снабжение необходимыми видами оружия. Как рассказал в беседе с Ura.ru член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, всё запрашиваемое вооружение Украине было доставлено от стран – членов НАТО в небольшом количестве.

"И вообще, украинское руководство начинает вызывать раздражение у руководства ведущих государств НАТО своей жадностью, своей настойчивостью, нетактичностью и неэффективностью. Потому что уже столько перемололи видов вооружений, которые поставляли им. НАТО беспокоится, что надо заново поднимать военно-промышленные комплексы в государствах Североатлантического альянса, чтобы постоянно восполнять эти потери", — указал эксперт.

Кроме того, Козин порекомендовал российской армии ликвидировать такое оружие ещё на границах передачи.