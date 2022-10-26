НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 10:50

"Произошёл казус": Польские наёмники разбили ВСУ под Лиманом

Полковник полиции ЛНР Киселёв заявил о боевом столкновении наёмников и ВСУ под Лиманом

Польские наёмники сменили тактику и отказались от наступления на Лиманском направлении, а после уничтожили украинских военных. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"На Лиманском направлении произошёл казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наёмники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперёд. К ним на разбор приехали представители нацбатов — разговора не получилось и поляки утилизировали любителей бандеры", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Киселёв, теперь в этом месте намечаются боевые действия между подразделениями ВСУ и иностранными наёмниками.

"Худшие люди со всего мира": В Николаеве рассказали о массовом потоке иностранных наёмников

"Худшие люди со всего мира": В Николаеве рассказали о массовом потоке иностранных наёмников

Кстати, ранее Лайф писал, что ВСУ вновь потеряли бойцов на Красно-Лиманском направлении. Как уточнялось, украинские военные в тёмное время суток хотели форсировать реку Жеребец, однако их попытки были пресечены. Российскими войсками в этом районе было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Обложка ©

ТАСС / AP / Louis Wood

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров