Польские наёмники сменили тактику и отказались от наступления на Лиманском направлении, а после уничтожили украинских военных. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"На Лиманском направлении произошёл казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наёмники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперёд. К ним на разбор приехали представители нацбатов — разговора не получилось, и поляки утилизировали любителей бандеры", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Киселёв, теперь в этом месте намечаются боевые действия между подразделениями ВСУ и иностранными наёмниками.