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Опубликовано 26 октября 2022, 10:50
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Польские наёмники разбили ВСУ под Лиманом

Полковник полиции ЛНР Киселёв заявил о боевом столкновении наёмников и ВСУ под Лиманом

Польские наёмники сменили тактику и отказались от наступления на Лиманском направлении, а после уничтожили украинских военных. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"На Лиманском направлении произошёл казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наёмники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперёд. К ним на разбор приехали представители нацбатов — разговора не получилось, и поляки утилизировали любителей бандеры", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Киселёв, теперь в этом месте намечаются боевые действия между подразделениями ВСУ и иностранными наёмниками.

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Кстати, ранее Лайф писал, что ВСУ вновь потеряли бойцов на Краснолиманском направлении. Как уточнялось, украинские военные в тёмное время суток хотели форсировать реку Жеребец, однако их попытки были пресечены. Российскими войсками в этом районе было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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ТАСС / AP / Louis Wood

Николь Вербер
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