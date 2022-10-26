Польские наёмники разбили ВСУ под Лиманом
Полковник полиции ЛНР Киселёв заявил о боевом столкновении наёмников и ВСУ под Лиманом
Польские наёмники сменили тактику и отказались от наступления на Лиманском направлении, а после уничтожили украинских военных. Об этом сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"На Лиманском направлении произошёл казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наёмники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперёд. К ним на разбор приехали представители нацбатов — разговора не получилось, и поляки утилизировали любителей бандеры", — написал он в своём телеграм-канале.
Как отметил Киселёв, теперь в этом месте намечаются боевые действия между подразделениями ВСУ и иностранными наёмниками.
Кстати, ранее Лайф писал, что ВСУ вновь потеряли бойцов на Краснолиманском направлении. Как уточнялось, украинские военные в тёмное время суток хотели форсировать реку Жеребец, однако их попытки были пресечены. Российскими войсками в этом районе было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
ТАСС / AP / Louis Wood