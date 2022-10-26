Минтранс: Крымский мост откроют для грузовиков не раньше 1 декабря
Движение грузовиков по Крымскому мосту после ремонта будет запущено не раньше 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Тем временем по мосту началось движение автобусов, легкового транспорта, пригородных поездов и поездов дальнего следования. Для ремонта разрушенных пролётов уже доставили все необходимые металлоконструкции.
ТАСС / Сергей Мальгавко