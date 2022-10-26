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26 октября, 10:38

Минтранс: Крымский мост откроют для грузовиков не раньше 1 декабря

Движение грузовиков по Крымскому мосту после ремонта будет запущено не раньше 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", говорится в сообщении ведомства.

Лайф публикует видео демонтажа разрушенных пролётов Крымского моста

Лайф публикует видео демонтажа разрушенных пролётов Крымского моста

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Тем временем по мосту началось движение автобусов, легкового транспорта, пригородных поездов и поездов дальнего следования. Для ремонта разрушенных пролётов уже доставили все необходимые металлоконструкции.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова

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