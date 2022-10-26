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26 октября, 10:33

Песков заверил, что проблемы с экипировкой для мобилизованных уже решаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопросы, связанные с экипировкой для мобилизованных россиян, уже решаются и есть положительные результаты. По его словам, "проблемы будут ликвидированы" обязательно.

"Действительно, имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", — отметил представитель Кремля.

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Ранее в Госдуме заявили, что мобилизованным гражданам следует возместить затраты на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей, необходимых для службы. Так, на один жилет уходит от 180 тысяч рублей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

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