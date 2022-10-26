Кремль сообщил о мерах в ответ на переброску воздушно-десантной дивизии США в Румынию
Песков: Россия учтёт размещение в Румынии войск США при обеспечении своей безопасности
Россия учтёт размещение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США в Румынии при обеспечении собственной безопасности, поскольку присутствие американского контингента в регионе усиливает угрозы для Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас. Естественно, тем полнее эту опасность мы выстраиваем и будем далее выстраивать при обеспечении нашей собственной безопасности", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать такую дислокацию войск США.
По словам Пескова, подобное размещение американских солдат вблизи границ России "не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности" в регионе.
Ранее стало известно, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" разместилась в Румынии. Её численность — примерно 4,7 тысячи военных. В качестве мотивации такого решения Белый дом называет проведение учений в Европе. При этом командир подразделения заявил о готовности зайти на территорию Украины вопреки уверениям Вашингтона.
US Army