В Кремле рассчитывают на проведение встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Кремль рассчитывает, что трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится, сейчас ведётся её проработка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Такая трёхсторонняя встреча готовится, мы надеемся, она состоится", — заявил Песков.