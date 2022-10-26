В Кремле рассчитывают на проведение встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
Кремль рассчитывает, что трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится, сейчас ведётся её проработка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Такая трёхсторонняя встреча готовится, мы надеемся, она состоится", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию для участия в трёхстороннем саммите.
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ТАСС / Михаил Климентьев