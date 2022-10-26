Под Волгоградом бывший ученик ворвался в школу с ножом и угрожал директору расправой

В Волгоградской области задержан бывший ученик школы № 6 города Волжского, который ворвался в учебное заведение и, размахивая ножом, угрожал директору расправой. Об этом передаёт "Блокнот Волгоград".

Известно, что пару лет назад 16-летний парень перевёлся из школы. Он проходил по ряду уголовных дел, но из-за возраста его отправили в специальное учреждение. Однако недавно подросток вышел и захотел вернуться на прежнее место учёбы.

Так, накануне парень всеми силами пытался попасть в школу и даже выломал входную дверь, однако дорогу ему преградил вахтёр. Сотрудники учреждения сразу же нажали тревожную кнопку и вызвали директора. При этом бывший ученик всё не унимался: вытащил нож и стал выкрикивать матерные угрозы. Кроме того, он был пьян.

В итоге полиции удалось задержать хулигана, когда тот выбежал на улицу. Стоит отметить, что всё произошло после полудня, когда в школе ещё шли уроки. Учителей предупредили об инциденте и попросили не выпускать учеников в коридор. Теперь на молодого человека возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.