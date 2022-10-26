Украина собралась стать полноправным членом ЕС за два года

Украина намерена полностью интегрироваться во внутренние рынки Евросоюза в течение ближайших двух лет, по истечении которых страну могут принять в объединение. Об этом сказала министр экономики Незалежной Юлия Свириденко.

"Мы делаем всё, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза", — пояснила она на встрече с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.