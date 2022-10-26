Украина собралась стать полноправным членом ЕС за два года
Министр экономики Украины рассчитывает, что страна войдёт в Евросоюз за два года
Украина намерена полностью интегрироваться во внутренние рынки Евросоюза в течение ближайших двух лет, по истечении которых страну могут принять в объединение. Об этом сказала министр экономики Незалежной Юлия Свириденко.
"Мы делаем всё, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза", — пояснила она на встрече с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.
По словам министра, сейчас решается задача "полного доступа украинских товаров на западные рынки", чтобы местные предприниматели уже за ближайшую пару лет могли свободно торговать с ЕС.
Как писал Лайф, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после также напомнили Киеву пример Турции, которая в своё время не продвинулась дальше кандидатства в ЕС и в итоге стала суверенной страной.
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