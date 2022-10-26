Немцам разрешат покупать и выращивать марихуану "для удовольствия"
Правительство Германии планирует перестать считать марихуану наркотиком
Правительство Германии планирует перестать классифицировать марихуану и её активный ингредиент тетрагидроканнабинол (ТГК) как наркотик, сообщает агентство DPA.
Согласно законопроекту о легализации вещества, населению будет позволено приобретать до 30 граммов марихуаны, а также выращивать "в целях удовольствия" некоторое количество растений. Помимо этого, планируется легализация продажи наркотика взрослым в специализированных магазинах и даже аптеках.
При этом международные и европейские правовые нормы могут помешать планам законодателей. В связи с этим конечный документ планируют представить лишь после того, как вопрос возможных возражений будет снят.
Лайф писал, что в Германии может стать легальной покупка марихуаны. Тогда речь шла о легальном для хранения объёме в 20 граммов.
Pixabay