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26 октября, 10:14

Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами нашего Совбеза", отметил представитель Кремля.

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В прошлый раз заседание Совета безопасности России с участием российского лидера Владимира Путина состоялось 19 октября. Тогда президент поручил создать специальный координационный совет для организации работы по повышению безопасности.

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ТАСС / Алексей Бабушкин

Александр Юнашев

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