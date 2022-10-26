Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами нашего Совбеза", — отметил представитель Кремля.