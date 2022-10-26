Путин сегодня проведёт оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин сегодня, 26 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами нашего Совбеза", — отметил представитель Кремля.
В прошлый раз заседание Совета безопасности России с участием российского лидера Владимира Путина состоялось 19 октября. Тогда президент поручил создать специальный координационный совет для организации работы по повышению безопасности.
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ТАСС / Алексей Бабушкин