Песков: Пока не принято решение, кто будет представлять Россию на G20

В Москве пока не приняли решение, кто будет представлять Россию на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли премьер-министр Михаил Мишустин возглавить российскую делегацию.

В Индонезии заявили, что даже в случае давления не откажутся от приглашения Путина на G20

Напомним, ранее сам президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил он. Российский лидер также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.