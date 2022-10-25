Для укрепления межнационального согласия: "Ассамблея народов России" начала свою работу

Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" объявила о начале работы, а также о старте федеральной информационно-коммуникационной кампании "Народов много – Родина одна". Председателем Ассамблеи народов России избран Владимир Васильев – руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Президент неоднократно отмечал, что для достижения задач в области межнационального согласия необходим всесторонний диалог государства и граждан, тесное партнерское взаимодействие органов публичной власти и общественных институтов, межнациональных и национальных общественных объединений. Создание условий для такого диалога – одна из задач Ассамблеи, которая образована в формате общественно-государственной организации", — отметил Васильев на пресс-конференции во вторник.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

По его словам, этот особый статус подчеркивает, как важно объединить усилия именно сегодня, в период проведения специальной военной операции, когда Россия "встала на защиту традиционных ценностей нашего многонационального и многоконфессионального народа, нашей истории, культуры, суверенитета – нашего будущего". Васильев подчеркнул, что речь идёт о вопросах национальной безопасности, поэтому региональные отделения Ассамблеи обязательно появятся и на новых территориях России.

"Решая задачи по обеспечению безопасности, восстановлению разрушенного хозяйства и жилья на Донбассе и в Новороссии, нам также предстоит выстроить работу в культурном и образовательном пространстве, где сегодня востребованы общественные инициативы по укреплению межнационального мира и согласия", — сказал он.

Кроме того, сегодня было объявлено о старте масштабного федерального информационно-коммуникационного проекта под названием "Народов много – Родина одна". Главными целями проекта являются гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России. Среди задач – повышение этнографической грамотности населения России и осознания всего многообразия культуры нашей страны, популяризация государственных символов страны и объединение нации вокруг них, демонстрация общности, разнообразия и уникальных особенностей российского народа.

"Проект рассказывает о народах России, их истории, традициях, о достижениях людей разных национальностей, которыми гордится страна. Ролики в социальных сетях набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А значит, это востребовано обществом", - подчеркнул Васильев.

Представители Ассамблеи также объявили об общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации". Она была учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

Церемония награждения лауреатов будет приурочена ко Дню народного единства и состоится 1 ноября в москвоском Театре наций. Мероприятие реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.