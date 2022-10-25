Киев предложил Европе хранить запасы газа в украинских ПХГ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными газовыми хранилищами, которые расположены на территории Незалежной, отметив, что сейчас для этого "прекрасная возможность".

"Цены на газ находятся на самом низком уровне за последние месяцы. Прекрасная возможность использовать самые большие в Европе украинские подземные газохранилища", — написал Галущенко на своей странице в "Твиттере".

По словам главы ведомства, речь может идти об объёме 15 миллиардов кубометров, которые будут вполне востребованы нынешней зимой.