Путин продлил указ об экономических мерах против недружественных стран на 2023 год
Президент России Владимир Путин ещё на год продлил действие указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду. Речь идёт об ограничениях внешней торговли отдельными видами продукции и сырья. В предыдущей версии указа эти ограничения устанавливались на срок "до 31 декабря 2022 года включительно". Теперь же меры против недружественных стран останутся в силе до 31 декабря 2023 года.
Перечень таких товаров было поручено сформировать кабмину. В части ограничений экспорта в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура.
Напомним, что 8 марта 2022 года Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья в условиях экономического давления со стороны Запада и недружественных стран. Тогда же российский лидер подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.