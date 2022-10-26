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26 октября, 10:08

Путин продлил указ об экономических мерах против недружественных стран на 2023 год

Президент России Владимир Путин ещё на год продлил действие указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду. Речь идёт об ограничениях внешней торговли отдельными видами продукции и сырья. В предыдущей версии указа эти ограничения устанавливались на срок "до 31 декабря 2022 года включительно". Теперь же меры против недружественных стран останутся в силе до 31 декабря 2023 года.

Перечень таких товаров было поручено сформировать кабмину. В части ограничений экспорта в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура.

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Напомним, что 8 марта 2022 года Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья в условиях экономического давления со стороны Запада и недружественных стран. Тогда же российский лидер подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

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