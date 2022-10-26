Путин продлил указ об экономических мерах против недружественных стран на 2023 год

Президент России Владимир Путин ещё на год продлил действие указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду. Речь идёт об ограничениях внешней торговли отдельными видами продукции и сырья. В предыдущей версии указа эти ограничения устанавливались на срок "до 31 декабря 2022 года включительно". Теперь же меры против недружественных стран останутся в силе до 31 декабря 2023 года.