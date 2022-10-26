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26 октября, 10:02

Роспотребнадзор оценил необходимость в ограничениях из-за новых геновариантов "омикрона"

Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ не планируется введение антиковидных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что в РФ не собираются вводить антиковидные ограничения из-за новых геновариантов "омикрона". По её словам, для этого нет никаких предпосылок, а все механизмы, задействованные для противодействия заболеванию, отлажены и работают.

"Сегодняшняя ситуация управляемая. Система реагирования санитарно-эпидемиологическая, система здравоохранения в стране и все управленческие навыки у руководителей субъектов РФ в части противодействия ковиду сформированы... И реагирование, безусловно, должно быть адекватно ситуации", заявила она.

Попова подчеркнула, что учёные не прогнозируют резкого и угрожающего роста заболеваемости.

Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в Москве и области

Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в Москве и области

Ранее Попова сообщила журналистам об обнаружении в России двух новых геновариантов "омикрона". По её словам, один из них был завезён в страну из-за рубежа.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Шандрыголов

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