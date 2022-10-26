Роспотребнадзор оценил необходимость в ограничениях из-за новых геновариантов "омикрона"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что в РФ не собираются вводить антиковидные ограничения из-за новых геновариантов "омикрона". По её словам, для этого нет никаких предпосылок, а все механизмы, задействованные для противодействия заболеванию, отлажены и работают.

"Сегодняшняя ситуация управляемая. Система реагирования санитарно-эпидемиологическая, система здравоохранения в стране и все управленческие навыки у руководителей субъектов РФ в части противодействия ковиду сформированы... И реагирование, безусловно, должно быть адекватно ситуации", — заявила она.

Попова подчеркнула, что учёные не прогнозируют резкого и угрожающего роста заболеваемости.