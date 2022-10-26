В России выявили два новых геноварианта "омикрона"

В России обнаружили два новых геноварианта штамма короновируса "омикрон", об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, один из них был завезён в страну из-за рубежа.

"В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта. Это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезён из-за рубежа в РФ", — уточнила Попова.