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26 октября, 09:37

В России выявили два новых геноварианта "омикрона"

Глава Роспотребнадзора Попова: В РФ обнаружили два новых геноварианта "омикрона"

В России обнаружили два новых геноварианта штамма короновируса "омикрон", об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, один из них был завезён в страну из-за рубежа.

"В циркуляции основную долю занимают геноварианты BA.4 и BA.5 преимущественно. Но на прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта. Это BQ.1 и BQ.1.1. Один из них был привезён из-за рубежа в РФ", — уточнила Попова.

В России уже пять дней фиксируется менее десяти тысяч заболевших коронавирусом в сутки

В России уже пять дней фиксируется менее десяти тысяч заболевших коронавирусом в сутки

Ранее Лайф писал, что в последние пять дней в РФ фиксируется менее десяти тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Также меньше стало и летальных исходов.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Матвей Шандрыголов

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