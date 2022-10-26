"Как без Бодрова?!": Актёр Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"

Актёр Виктор Сухоруков объяснил, что режиссёр Алексей Балабанов не стал снимать третью часть фильма "Брат", так как "не знал того времени" и не видел ленту без исполнителя главной роли Сергея Бодрова. Об этом артист рассказал журналистам перед спектаклем в Тюмени.

"Я пришёл к Алексею домой с идеями, зарисовками, с этюдами нового фильма. Я хотел настолько заставить его сделать "Брата-3", что даже говорил: "Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай!" И он мне вдруг сказал: "А как ты себе представляешь без Бодрова?" Серёжи уже не было", — поделился Сухоруков.

Он признался, что с течением времени для него сиквелы, триквелы тоже стали напоминать искусственность, потому что "это не живая природа, это не кровь с мясом, это не песня, не плач и не смех". Поэтому Сухоруков полностью понял и принял позицию Балабанова.

"Я хочу оставаться живым человеком. Если бы мне предложили продолжение "Брата", я бы сказал Лёшкиными словами: "Я не знаю этого времени", — подытожил он.