В России могут ужесточить контроль за выпуском видеоигр

В России готовят законопроект, который обяжет производителей видеоигр маркировать их по возрастным ограничениям, что может привести к блокировке ряда зарубежных площадок, которые откажутся исполнять данные нормы. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Авторы [законопроекта] предлагают обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку. Также они не должны допускать "использование в игровом контенте информации, запрещённой для распространения в РФ", — говорится в тексте публикации.

При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертов, их реестр будет вести Минцифры, а критерии отбора подготовит Роскомнадзор. Сейчас в российском законодательстве нет специального регулирования компьютерных игр, а разработчики используют международную классификацию. Задача — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере.