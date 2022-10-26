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26 октября, 09:21

Назван способ облегчить состояние при скачке давления без таблеток

Врач Тяжельников рассказал, что делать при резких перепадах давления

При внезапном скачке давления в первую очередь важно успокоиться и прилечь, заняв комфортное положение. О том, как облегчить это состояние без лекарств, рассказал "Ленте.ру" главный внештатный специалист по первичной медпомощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Также важно позаботиться о притоке свежего воздуха. После того как давление будет измерено и подтвердится его скачок, нужно принять лекарственные препараты", — советует врач.

Медик объяснил, что артериальное давление будет снижаться вместе с понижением активности. Однако при резком появлении таких симптомов, как внезапная тяжёлая отдышка, обильная потливость или озноб, важно обращаться в скорую, поскольку появляется прямая угроза здоровью.

При этом комплексная помощь врача потребуется тем, у кого регулярно фиксируется артериальное давление выше 140/90, так как это говорит о развитии артериальной гипертензии и требует лечения, предупредил Тяжельников.

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Ирина Фальке
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