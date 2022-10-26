Водительские права могут остаться без штрихкода на обратной стороне

Водительские права в следующем году планируют оставить без штрихкода на обратной стороне из-за ненадобности. Соответствующий проект приказа подготовлен МВД России.

"При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрихкода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрихкод не используется для считывания информации", — гласит документ.

Изменения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.