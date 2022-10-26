Водительские права могут остаться без штрихкода на обратной стороне
МВД России планирует с 1 марта убрать штрихкод из водительского удостоверения
Водительские права в следующем году планируют оставить без штрихкода на обратной стороне из-за ненадобности. Соответствующий проект приказа подготовлен МВД России.
"При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрихкода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрихкод не используется для считывания информации", — гласит документ.
Изменения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.
Ранее эксперты составили рейтинг регионов по скорости накопления жителей на автомобиль. Результаты исследования показали, что среднестатистическому работнику на такое понадобится почти восемь лет, а быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области.
ТАСС / Михаил Джапаридзе