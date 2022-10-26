"Шокирующая история": Авербух жёстко осудил уход Милохина из "Ледникового периода"

"Для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определённым шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнёра присутствовала всегда", — приводит комментарий продюсера "РБК Спорт".