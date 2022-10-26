"Шокирующая история": Авербух жёстко осудил уход Милохина из "Ледникового периода"
Авербух жёстко осудил уход Милохина из "Ледникового периода"
Продюсер программы "Ледниковый период" на Первом канале Илья Авербух с возмущением прокомментировал резкий уход из шоу тиктокера Дани Милохина из-за "потери мотивации". Это говорит о безответственности, в спорте подобная выходка недопустима, заявил Авербух.
"Для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определённым шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнёра присутствовала всегда", — приводит комментарий продюсера "РБК Спорт".
Организаторы сейчас стараются найти замену Милохину, который выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, чтобы она продолжила участие в шоу. Авербух добавил, что спортсменка "явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком", но, несмотря на это, "уже рвётся в бой и хочет продолжать кататься в проекте".
Напомним, блогер Даня Милохин после двух выпусков нового сезона "Ледникового периода" неожиданно заявил, что больше не намерен участвовать в шоу. Тиктокер, выступавший в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, улетел в ОАЭ отдыхать в компании Дины Саевой.
ТАСС / Валерий Шарифулин