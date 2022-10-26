Стремоусов заверил, что Херсонскую область никто не сдаст: Россия своих не бросает

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что регион никто сдавать не будет. Он напомнил, что Россия своих не бросает.

"Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы ещё раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня — это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство", — сказал Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.