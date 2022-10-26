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26 октября, 07:47

ВС России продолжают отбивать атаки ВСУ на Херсонском направлении

Стремоусов: Попытки ВСУ прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о противостоянии российских военных украинским боевикам. По его словам, подразделения армии РФ и союзные силы продолжают отбивать атаки ВСУ.

"26 октября на Херсонском направлении всё без изменений. <…> Постоянные контратаки [украинских вооружённых сил] немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Стремоусов также заявлял о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что фронт на Херсонском направлении укрепляется. Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что все действия спящих ячеек в Херсонской области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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