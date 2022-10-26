ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 07:47
4103

ВС России продолжают отбивать атаки ВСУ на Херсонском направлении

Стремоусов: Попытки ВСУ прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о противостоянии российских военных украинским силам. По его словам, подразделения Армии РФ и союзные силы продолжают отбивать атаки ВСУ.

"26 октября на Херсонском направлении всё без изменений. <…> Постоянные контратаки [украинских вооружённых сил] немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — написал он в своём телеграм-канале.

ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области
ВС РФ отбили все атаки украинских военных в Харьковской области

Ранее Стремоусов также заявлял о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что фронт на Херсонском направлении укрепляется. Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что все действия спящих ячеек в Херсонской области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar