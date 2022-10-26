ВС России продолжают отбивать атаки ВСУ на Херсонском направлении

"26 октября на Херсонском направлении всё без изменений. <…> Постоянные контратаки [украинских вооружённых сил] немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — написал он в своём телеграм-канале .

Ранее Стремоусов также заявлял о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что фронт на Херсонском направлении укрепляется. Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что все действия спящих ячеек в Херсонской области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.