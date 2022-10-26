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26 октября, 07:43

Омич получил 18 лет колонии за пьяную расправу над дочкой из-за мультиков

Омский суд приговорил к 18 годам колонии отца, убившего дочку из-за мультиков

<p>Дом, в котором отчим убил ребёнка. Обложка © <a href="https://omsk.sledcom.ru/news/item/1734922/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Омской области</a></p>

Дом, в котором отчим убил ребёнка. Обложка © СУ СК РФ по Омской области

Отец, убивший четырёхлетнюю дочь за просмотр мультфильмов, приговорён к 18 годам тюрьмы Кормиловским районным судом Омской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы после отбывания основного наказания", — уточнили в ведомстве.

Суд смог установить, что 40-летний житель деревни Кольцово Омской области Василий Загаций 31 января выпивал дома с сожительницей. Когда семья легла спать, мужчину внезапно разбудил звук телевизора, который включила дочь. Обвиняемый разозлился и четыре раза ударил малышку по голове, а затем задушил. Мать не смогла помешать расправе. При этом на суде Загацкий отказался от признательных показаний, но его вину доказало следствие.

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Напомним, 1 февраля в частном доме в деревне Кольцово Омской области отчим убил четырёхлетнюю дочь сожительницы, которая помешала ему спать просмотром мультфильмов. Мужчина был пьян, проснувшаяся от криков мать ребёнка не смогла помешать преступлению. По словам соседей, в семье постоянно выпивали.

Татьяна Миссуми

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