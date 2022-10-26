Омич получил 18 лет колонии за пьяную расправу над дочкой из-за мультиков

Отец, убивший четырёхлетнюю дочь за просмотр мультфильмов, приговорён к 18 годам тюрьмы Кормиловским районным судом Омской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы после отбывания основного наказания", — уточнили в ведомстве.

Суд смог установить, что 40-летний житель деревни Кольцово Омской области Василий Загаций 31 января выпивал дома с сожительницей. Когда семья легла спать, мужчину внезапно разбудил звук телевизора, который включила дочь. Обвиняемый разозлился и четыре раза ударил малышку по голове, а затем задушил. Мать не смогла помешать расправе. При этом на суде Загацкий отказался от признательных показаний, но его вину доказало следствие.