Запад признал рост тактической слаженности ВС РФ на Украине при Суровикине

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединённой группировкой войск в районе спецоперации на Украине заметны признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", — сказано в материале.

Высокопоставленный британский офицер заявил, что тактика, которую применяет Суровикин, уже зарекомендовала себя и "оказала эффективность в Сирии". Источники также подчеркнули, что "как военный стратег он отметился эффективностью, хотя и жестокой".