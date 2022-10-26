Запад признал рост тактической слаженности ВС РФ на Украине при Суровикине
Politico: Запад увидел рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине
После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединённой группировкой войск в районе спецоперации на Украине заметны признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.
"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", — сказано в материале.
Высокопоставленный британский офицер заявил, что тактика, которую применяет Суровикин, уже зарекомендовала себя и "оказала эффективность в Сирии". Источники также подчеркнули, что "как военный стратег он отметился эффективностью, хотя и жестокой".
Ранее Лайф писал, что генерал Суровикин не исключил принятия трудных решений в рамках СВО. При этом он подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.
ТАСС / Михаил Метцель