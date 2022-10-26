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Опубликовано 26 октября 2022, 07:24
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Кабмин поддержал поправку о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов

Правительство РФ поддержало законопроект о присуждении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооружённых сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства", — говорится в заявлении.

Речь идёт о поправках в ФЗ "О ветеранах", подготовленных депутатом Владимиром Гутенёвым. Как уточнили в пресс-службе правительства, добровольцы, которые получили ранения в период участия в СВО, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

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Ранее в Госдуме допустили присвоение статуса ветерана участникам теробороны, но при одном условии. Звание могут получить только те участники территориальной обороны, которые будут выполнять боевые задачи с риском для жизни.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Ирина Фальке
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