Кабмин поддержал поправку о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов

Правительство РФ поддержало законопроект о присуждении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооружённых сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства", — говорится в заявлении.

Речь идёт о поправках в ФЗ "О ветеранах", подготовленных депутатом Владимиром Гутенёвым. Как уточнили в пресс-службе правительства, добровольцы, которые получили ранения в период участия в СВО, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.