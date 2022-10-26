Ислам Махачев прибыл в родной Дагестан с поясом чемпиона UFC после победы над Оливейрой

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, победивший бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC в Абу-Даби, прибыл в родной Дагестан с чемпионским поясом. Его встретили родные и близкие, а также сам глава республики Сергей Меликов, выложив кадры из аэропорта в своём телеграм-канале.