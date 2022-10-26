Ислам Махачев прибыл в родной Дагестан с поясом чемпиона UFC после победы над Оливейрой
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, победивший бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC в Абу-Даби, прибыл в родной Дагестан с чемпионским поясом. Его встретили родные и близкие, а также сам глава республики Сергей Меликов, выложив кадры из аэропорта в своём телеграм-канале.
Боец ММА Ислам Махачев вернулся с чемпионским поясом UFC в Дагестан. Видео © Telegram / Сергей Меликов
"Ислам Махачев прилетел в родную республику с поясом чемпиона UFC в лёгком весе! Поздравил его от имени всех дагестанцев, пожелал и впредь высоко держать планку", — написал Меликов.
Как уже писал Лайф, россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Известно, что за победу он получил около миллиона долларов. Кстати, новоиспечённому чемпиону поспешил бросить вызов ирландский боец Конор Макгрегор.
Telegram / Сергей Меликов