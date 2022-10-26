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26 октября, 04:24

"Колорадо" обыграл "Рейнджерс" в НХЛ благодаря голу Ничушкина

"Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл домашний матч "Колорадо Эвеланш". Поединок завершился победой гостей со счётом 3:2, победа была добыта в серии послематчевых буллитов.

За "Колорадо" в основное время забили Логан О'Коннор и Валерий Ничушкин — россиянин кладёт голы во втором матче подряд. В составе "Рейнджерс" забили Баркли Гудроу и Адам Фокс. В послематчевых бросках точнее оказались хоккеисты клуба "Эвеланш" (2:1).

У "Колорадо" после этой встречи девять очков, команда идёт на четвёртом месте в Западной конференции. "Рейнджерс" занимает 12-ю строчку на Востоке.

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Лайф ранее сообщал, что заброшенная в матче регулярного чемпионата НХЛ шайба принесла 37-летнему российскому нападающему клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину чистое второе место в истории лиги. Это произошло во время игры с "Нью-Джерси Дэвилз" (6:3).

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ТАСС / AP / John Locher

Дмитрий Алексиевич

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