"Колорадо" обыграл "Рейнджерс" в НХЛ благодаря голу Ничушкина

"Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл домашний матч "Колорадо Эвеланш". Поединок завершился победой гостей со счётом 3:2, победа была добыта в серии послематчевых буллитов.

За "Колорадо" в основное время забили Логан О'Коннор и Валерий Ничушкин — россиянин кладёт голы во втором матче подряд. В составе "Рейнджерс" забили Баркли Гудроу и Адам Фокс. В послематчевых бросках точнее оказались хоккеисты клуба "Эвеланш" (2:1).

У "Колорадо" после этой встречи девять очков, команда идёт на четвёртом месте в Западной конференции. "Рейнджерс" занимает 12-ю строчку на Востоке.