Не космические суммы: Стало известно, сколько получают спортсменки в женском футболе

Зарплаты российских футболисток намного скромнее, чем у их коллег-мужчин. Никто не получает по три миллиона, как Артём Дзюба, месячный заработок варьируется лишь от 50 до 300 тысяч, рассказала тренер в академии "Спартака" Елена Терехова.

"Средняя зарплата — примерно 100 тысяч рублей. Самая маленькая — 50–60 тысяч. У кого-то 200–250 тысяч. Может, 300, но это единицы", — пояснила kp.ru бывшая футболистка женской сборной РФ.

По её словам, женский футбол не так много зарабатывает, чтобы платить миллионы своим спортсменкам. Чтобы был внушительный заработок, необходимо спонсорство, добавила Терехова.