Не космические суммы: Стало известно, сколько получают спортсменки в женском футболе
Экс-футболистка Терехова рассказала о низких зарплатах в женском футболе
Зарплаты российских футболисток намного скромнее, чем у их коллег-мужчин. Никто не получает по три миллиона, как Артём Дзюба, месячный заработок варьируется лишь от 50 до 300 тысяч, рассказала тренер в академии "Спартака" Елена Терехова.
"Средняя зарплата — примерно 100 тысяч рублей. Самая маленькая — 50–60 тысяч. У кого-то 200–250 тысяч. Может, 300, но это единицы", — пояснила kp.ru бывшая футболистка женской сборной РФ.
По её словам, женский футбол не так много зарабатывает, чтобы платить миллионы своим спортсменкам. Чтобы был внушительный заработок, необходимо спонсорство, добавила Терехова.
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Кстати, бывшая футболистка также рассказала, надо ли женщинам снимать майки после гола. Она прокомментировала нашумевшую историю, которая произошла на недавнем женском чемпионате Европы. Тогда английская футболистка Клои Келли сняла игровую майку и осталась в спортивном топе после того, как забила мяч в финале турнира.
ТАСС / Sport-Express / Никита Успенский