Футболистка ответила, надо ли женщинам снимать майки после гола

Бывшая футболистка сборной России по футболу Елена Терехова прокомментировала нашумевшую историю, которая произошла на недавнем женском чемпионате Европы. Тогда английская футболистка Клои Келли сняла игровую майку и осталась в спортивном топе после того, как забила мяч в финале турнира.

"То, что она отпраздновала гол таким образом, — это прикольно (смеётся). Она сомневалась тогда, ждала VAR, а я про себя думала: "Снимай давай, это же прикольно". Это же порвало вообще", — сказала спортсменка в беседе с kp.ru.

На вопрос, стоит ли сделать эту практику обязательной в России, чтобы люди больше ходили на женский футбол, Терехова заявила следующее: "Боюсь, мы дело таким образом не сдвинем".