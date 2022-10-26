Футболистка ответила, надо ли женщинам снимать майки после гола
Экс-футболистка Терехова сочла прикольным снятие майки после гола в женском футболе
Клои Келли в спортивном топе после забитого гола. Фото © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino
Бывшая футболистка сборной России по футболу Елена Терехова прокомментировала нашумевшую историю, которая произошла на недавнем женском чемпионате Европы. Тогда английская футболистка Клои Келли сняла игровую майку и осталась в спортивном топе после того, как забила мяч в финале турнира.
"То, что она отпраздновала гол таким образом, — это прикольно (смеётся). Она сомневалась тогда, ждала VAR, а я про себя думала: "Снимай давай, это же прикольно". Это же порвало вообще", — сказала спортсменка в беседе с kp.ru.
На вопрос, стоит ли сделать эту практику обязательной в России, чтобы люди больше ходили на женский футбол, Терехова заявила следующее: "Боюсь, мы дело таким образом не сдвинем".
Напомним, Келли забила победный мяч за сборную Англии в финале домашнего Евро-2022, в котором её команда обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1. Отметим, что женская сборная Англии стала победительницей чемпионата Европы впервые в истории. До этого команда дважды выходила в финал турнира, однако уступала там.