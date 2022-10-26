Стали известны уже девять участников плей-офф Лиги чемпионов
Французский ПСЖ, португальская "Бенфика" и "Боруссия" из Дортмунда после своих матчей в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов вышли в плей-офф турнира.
В группе Н ПСЖ разгромил израильский "Маккаби" (7:2), а "Бенфика" в драматическом матче дома переиграла итальянский "Ювентус" (4:3). Оба клуба набрали по 11 очков и благодаря этому оказались недосягаемы для соперников. При этом немецкая "Боруссия" сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" (0:0) и со второго места, набрав восемь баллов, вышла в плей-офф из квартета G.
Ранее участниками плей-офф уже стали итальянский "Наполи", мадридский "Реал", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария", "Брюгге" и лондонский "Челси". Таким образом, уже известны девять участников следующей стадии турнира. Матчи заключительного тура группового этапа главного клубного турнира Европы пройдут 1 и 2 ноября.
Ранее сообщалось, что матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" завершился со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
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