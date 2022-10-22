"Манчестер Юнайтед" без Роналду сыграл вничью с "Челси"

Вничью закончилась игра в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

На 87-й минуте с пенальти гол забил Жоржиньо. У соперников отличился Каземиро (90+4). Этот мяч стал первым для бразильского полузащитника "Манчестер Юнайтед" — он перешёл в клуб в августе из "Реал Мадрид". "Челси" расположился на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата АПЛ с 21 очком в 11 матчах, в следующем туре встретится 29 октября на выезде с "Брайтоном". "Манчестер Юнайтед" идёт на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах, 30 октября он примет "Вест Хэм".

В матче не принял участие нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Он был отстранён от участия в этой встрече.