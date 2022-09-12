"Любой каприз — за ваши деньги": Как вратарь "Крыльев Советов" Фролов наплевал на футбол и признался, что ему важнее зарплата Голкипер самарских "Крыльев" не выходил на поле уже почти полтора года, но его это, судя по всему, очень сильно устраивает 12 сентября, 10:55 Евгений Фролов. Коллаж © LIFE. Фото © kc-camapa.ru

В российском футболе назревает скандал: вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов решил громко напомнить о себе достаточно откровенным признанием. Оказывается, что ему уже не так-то и важно, выходит ли он на поле или же сидит на скамейке запасных, ведь у него есть зарплата. И пока одни вновь кричат о том, что футболистам платят слишком много, другие пытаются понять, что же это было такое в исполнении голкипера. Лайф рассказывает подробности этой истории.

"Деньги платятся — всё нормально"

Евгений Фролов во время тренировки. Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Евгений Фролов — 34-летний российский вратарь, который достаточно давно и прочно стал запасным в "Крыльях Советов". В роли основного там теперь молодой Иван Ломаев, который своей игрой впечатлил многих и заслужил приглашение в сборную России. Фролов же на поле не выходил очень давно, именно об этом его и решили расспросить журналисты после матча с "Химками". Однако ответ вратаря, будем честны, немного шокировал.

— Деньги платятся — всё нормально. Что будет дальше? Посмотрим. Меня всё устраивает. До скольких готов играть? До 45–50. Без разницы — сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату: любой каприз — за ваши деньги, — заявил Фролов "РБ-Спорт".

По сути, этим интервью Фролов вновь поднял извечную тему о том, как много и сколько в принципе получают футболисты. Тут сразу стоит оговориться: "Крылья Советов" — команда далеко не самая богатая, и зарплаты там достаточно умеренные, сравнивать их с окладами в "Спартаке" или "Зените" бессмысленно. По некоторым данным, в прошлом году максимальная зарплата в Самаре составляла меньше миллиона евро за сезон.

Однако даже это не отменяет того, что подобные заявления звучат как минимум странно. Особенно от Фролова, который не выходил на поле почти полтора года. Последний раз он играл за самарцев в официальных матчах 21 апреля 2021 года в полуфинале Кубка России против "Ахмата". Тогда он стал настоящим героем, великолепно отыграв в серии послематчевых пенальти. И это при том, что появился он на поле за минуту до конца матча целенаправленно под серию ударов с точки.

Впрочем, Фролов вскоре объяснил свои слова и отметил, что лишь иронизировал после не самого удачного для его команды матча.

— Если моя ирония осталась непонятой, мне жаль. После матча с "Химками" было плохое настроение: мы были расстроены ничьей, должны были побеждать. Журналист подошёл после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость, — рассказал позднее Фролов порталу Metaratings.

"Надо платить, как рабочему на заводе"

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Ирония или же нет, а многие просто-напросто не поняли, что хотел сказать этим Фролов. По сути, тема зарплат футболистов — одна из самых обсуждаемых, особенно в дни больших поражений наших команд или сборных. Наверняка после слов голкипера самарцев найдутся те, кто будет выступать в достаточно привычном ключе. Однако зачастую российские футболисты получают довольно много, что задевает представителей других видов спорта. Вот, например, слова трёхкратной олимпийской чемпионки – синхронистки Светланы Колесниченко.

— Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте — найти ту тропу, по которой пойдёшь дальше, — заметила Колесниченко.

И подобных заявлений и ситуаций полно. Многие спортсмены нередко обращают внимание на то, что их успехи и результаты гораздо выше, чем у футболистов, но на то, сколько они получают, это никак не влияет. Миллионы евро за год для них — мечта. Впрочем, стоит признать, что интерес к футболу у аудитории и потенциальных спонсоров гораздо выше, чем в целом ряде других видов спорта.

При этом в футболе вполне возможны такие истории, как у экс-защитника "Спартака" Георгия Тигиева. Только вдумайтесь, после перехода из "Торпедо" в стан красно-белых его оклад вырос в 188 (!) раз. Интересно и то, как футболист распоряжался этими деньгами.

— Деньги на тёлок — это самые ублюдские траты! Рестораны, подарки... Тратил деньги впустую. При том, что у меня была хорошая зарплата в "Спартаке", я всё равно занимал. <...> У меня лично ничего не осталось. Если бы не мой отец, и дома бы в Осетии не было... Мне стыдно про это говорить... — рассказывал Тигиев "Спорт-Экспрессу".

При этом Тигиев не был основным защитником в "Спартаке", а куда чаще играл за вторую команду в Первой лиге. Тем не менее сейчас футболист осознал все свои ошибки прошлого. Кстати, карьера Тигиева сейчас развивается достаточно интересно, ведь он одна из главных звёзд медийного клуба "БроукБойз". Однако подобные истории дают повод высказываться самым разным экспертам и звёздам прошлого о том, что платить футболистам нужно существенно меньше, чем сейчас.

— За их игру надо платить, как рабочему на заводе. И не больше ни в коем случае, — заявил легендарный в прошлом биатлонист Александр Тихонов.

В любом случае хочется верить, что Фролов и правда хотел немного поиронизировать и просто на эмоциях достаточно жёстко ответил журналисту на его вопросы. Наверняка голкипер очень хочет выходить на поле и делать всё для того, чтобы приносить пользу "Крыльям".

Фото © Shutterstock Нужно ли ограничивать зарплаты футболистов? 0 Да! Они получают слишком много Нет, но и платить так много им нельзя Нет. Они ежедневно трудятся и тренируются, заслуживают этих денег

Авторы Шамиль Гаджиев