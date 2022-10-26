Момент попал на видео: Бытовой газ взорвался в жилом доме в Ижевске

В многоквартирном доме в Ижевске произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. Как рассказал мэр города Олег Бекметьев, по предварительным данным, пострадал один человек, всех остальных жильцов многоэтажки эвакуировали.

Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Воровского в Ижевске попал на камеры наблюдения. Видео © VK / "Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)"

"Нахожусь на объекте Воровского, 156. Здесь в 6:10 произошёл хлопок бытового газа на девятом этаже в квартире. Один пострадавший, остальные люди эвакуированы — будут размещены в ПВР", — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

По данным местного Минздрава, состояние единственного пострадавшего крайне тяжёлое. Мужчину госпитализировали в Первую республиканскую клиническую больницу с ожогами 90% тела.

В социальных сетях появились кадры с места трагедии. На записи с камер наружного наблюдения видно, что после громкого хлопка появляется яркая вспышка света. Обломки оконных рам и дверей едва не рухнули на мужчину, который стал очевидцем взрыва. Глава города также сообщил, что принято решение проводить обследование конструкций подъезда в данном доме, чтобы определить, можно ли жителям возвращаться в квартиры.