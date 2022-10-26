Территориальные органы Росреестра и Роскадастра появятся в новых субъектах РФ в 2023 году

В январе следующего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные органы Росреестра, которые осуществляют регистрацию прав на недвижимость и выдают сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Об этом рассказали в пресс-службе госоргана.

"Территориальные органы Росреестра и филиалы Роскадастра будут образованы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С января 2023 года они начнут осуществлять полномочия по регистрации прав, кадастровому учёту и выдаче сведений ЕГРН, кадастровые работы", — сообщили в Росреестре.

На данный момент Росреестр вместе с региональными властями готовит нормативно-правовую базу, учитывающую особенности субъектов, а также осуществляет переход на единый государственный реестр недвижимости и подготавливает кадры.