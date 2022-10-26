НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 06:48

Территориальные органы Росреестра и Роскадастра появятся в новых субъектах РФ в 2023 году

В январе следующего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные органы Росреестра, которые осуществляют регистрацию прав на недвижимость и выдают сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Об этом рассказали в пресс-службе госоргана.

"Территориальные органы Росреестра и филиалы Роскадастра будут образованы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С января 2023 года они начнут осуществлять полномочия по регистрации прав, кадастровому учёту и выдаче сведений ЕГРН, кадастровые работы", — сообщили в Росреестре.

На данный момент Росреестр вместе с региональными властями готовит нормативно-правовую базу, учитывающую особенности субъектов, а также осуществляет переход на единый государственный реестр недвижимости и подготавливает кадры.

Четыре новых региона включены в перечень субъектов в Конституции России

Четыре новых региона включены в перечень субъектов в Конституции России

Ранее Лайф рассказывал, что "Единая Россия" создала региональные отделения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Также ЕР планирует определить ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров