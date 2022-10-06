"Единая Россия" создала региональные отделения в новых субъектах РФ

"Единая Россия" создала региональные отделения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания генсовета партии.

Региональное отделение в ДНР возглавил врио руководителя региона Денис Пушилин, секретарём отделения в ЛНР стал глава парламента республики Денис Мирошниченко, в Херсоне отделение возглавил замглавы фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич, а в Запорожье — глава Администрации Мелитополя Галина Данильченко. Также ЕР планирует определить ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.