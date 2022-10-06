"Единая Россия" создала региональные отделения в новых субъектах РФ
"Единая Россия" создала региональные отделения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания генсовета партии.
Региональное отделение в ДНР возглавил врио руководителя региона Денис Пушилин, секретарём отделения в ЛНР стал глава парламента республики Денис Мирошниченко, в Херсоне отделение возглавил замглавы фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич, а в Запорожье — глава Администрации Мелитополя Галина Данильченко. Также ЕР планирует определить ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ.
Кроме того, как сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвящённых вопросам интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним: ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов. Накануне, 5 октября, документы подписал президент России Владимир Путин.